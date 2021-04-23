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Общество. Новости

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Выпускной вечер в Парке Горького, 23 июня 2017 года Выпускной вечер в Парке Горького, 23 июня 2017 года

Кравцов рассказал, как будут проходить выпускные у школьников

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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что выпускные вечера в этом году у школьников планируют проводить очно. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Выпускные вечера в школах в 2021 году планируется провести очно с учетом требований Роспотребнадзора», — приводит пресс-служба комментарий Кравцова.

Министр добавил, что «конечно, мы не должны расслабляться и все меры, предписанные Роспотребнадзором, соблюдать, чтобы исключать вспышки заболеваний».

В прошлом году Минпросвещения рекомендовало школам из-за коронавирусной инфекции проводить выпускные вечера в онлайн-режиме и отказаться от личного присутствия выпускников. В подобном же формате прошел «Последний звонок».

Ранее глава Минпросвещения объяснил падение качества образования в школах. По его словам, негативное влияние на результаты обучения оказывает разрыв единого образовательного пространства.

Помимо того, Кравцов выражал надежду на очное проведение выпускных вечеров в российских школах в 2021 году.

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