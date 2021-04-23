Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России достаточно стабильная, сообщает ТАСС.

По ее словам, осенне-зимний подъем заболеваемости, который был зарегистрирован в конце осени и начале зимы 2020 года, к январю значительно снизился. В течение марта еженедельное снижение составляло 12–13%, дополняет Попова. Сегодня можно говорить о выходе заболеваемости в стране на «определенное плато».

«Сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране», — считает глава Роспотребнадзора.

Также Попова добавила, что сейчас в России еженедельно фиксируется 41,6 случая инфицирования на 100 тысяч человек. По ее словам, это достаточно низкий показатель.

Кроме того, глава ведомства отметила, что в России происходит распространение мутировавших британского и южноафриканского штаммов коронавируса, но оно не такое выраженное, как в других странах. Однако риски не снижаются, поэтому власти принимают меры для предотвращения их завоза, заключила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в России выявили 255 случаев британского штамма коронавируса.