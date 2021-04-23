Премьер Франции назвал нападение на полицейскую терактом

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что нападение на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе (департамент Ивлин, пригород Парижа), является терактом, передает телеканал BFM TV.

«Вновь департамент Ивлин подвергся тяжелому испытанию террористической атакой», — сказал Кастекс.

Он также напомнил о теракте в городе Манявиле в 2016 году и о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое было совершено осенью 2020 года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Эти две коммуны находятся в департаменте Ивлин.

В свою очередь глава региона Иль-Де-Франс Валери Пекрес, комментируя данный инцидент, заявила в эфире BFM TV, что это «была попытка вновь ударить по символу Франции», так как «полиция — это Франция, это лицо» республики. По ее словам, произошедшее нападение «было попыткой дестабилизировать страну».

Как стало известно, расследованием убийства будет заниматься Национальная антитеррористическая прокуратура.

Ранее стало известно, что в пятницу, 23 апреля, во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции Рамбуйе. По информации СМИ, он несколько раз ударил стража порядка в горло. Женщина умерла. Нападавший получил ранения при задержании, в результате которых скончался. Злоумышленник был гражданином Туниса. Он приехал во Францию в 2009 году.