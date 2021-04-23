В результате пожара в Пермском крае погибли трое детей

Трое детей погибли в результате пожара, который произошел в частном доме в поселке Утес в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя краевого министерства здравоохранения.

«Тела трех детей вынесены из частного дома, где произошел пожар», — добавили в ведомстве. Причина трагедии в поселке Чусовского городского округа в настоящий момент выясняется.

По уточненной информации, пострадавшие при пожаре дети скончались до того, как на место ЧП прибыла скорая помощь. Возгорание случилось в частном деревянном доме, пояснил глава Чусовского района Сергей Белов.

Ранее при пожаре в доме в Башкирии погиб 96-летний ветеран. На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, начата проверка.

До этого балконы квартир загорелись в доме на юге Москвы. В ходе тушения огня сотрудники МЧС спасли шесть человек, одного осматривают медики. Открытое горение удалось сбить. Площадь пожара в многоэтажке достигла 40 кв. м. Жильцов дома на юге Москвы, где начался пожар, эвакуировали.