Три человека задержаны по делу о теракте во Франции

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали троих человек из окружения мужчины, который ранее с ножом напал на сотрудницу полиции под Парижем, передает BFMTV со ссылкой на источник.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что нападение на полицейскую в пригороде Парижа является терактом. При этом президент Франции Эммануэль Макрон назвал «исламистским терроризмом» убийство стража порядка.

В пятницу, 23 апреля, во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции Рамбуйе. По информации СМИ, он несколько раз ударил стража порядка в горло. Женщина умерла. Нападавший получил ранения при задержании, в результате которых скончался. Злоумышленник был гражданином Туниса. Он приехал во Францию в 2009 году.