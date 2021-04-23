За день в Москве выпала четверть месячной нормы осадков

Прирост осадков в столице с полудня пятницы, 23 апреля, до 21.00 мск составил 11 мм. Таким образом в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро.

«За день в городе выпало 25% месячной нормы осадков. Данные получены с главной метеостанции Москвы на ВДНХ», — добавили в пресс-службе ведомства.

Месячная норма осадков апреля для российской столицы составляет 44 мм.

До этого синоптики пообещали москвичам рекордные дожди. Рекорд по осадкам может быть побит в субботу, 24 апреля.

Помимо того, в столице 10 деревьев упали из-за сильного ветра. В результате падения дерева пострадала школьница.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности действует в Московском регионе до 24 апреля из‑за ветра и дождя. Аналогичный уровень погодной опасности введен на территориях Орловской, Рязанской, Тамбовской, Курской и Ярославской областей.