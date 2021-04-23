Вакцину от COVID-19 «Спутник V» планируют разливать в Мексике

Мексиканская компания Birmex вместе с российским Фондом прямых инвестиций занимаются организацией розлива препарата от COVID-19 «Спутник V» в Мексике. Планируется осуществлять и упаковку вакцины, приводит РИА «Новости» заявление министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.

«Сегодня Birmex работает совместно с российскими институтами над тем, чтобы в Мексике можно было производить розлив и упаковку вакцины», — добавил министр.

Эбрард уточнил, что Мексика установила тесные отношения с РФПИ и российскими институтами по сотрудничеству, поставкам лекарства от коронавирусной инфекции.

«Сейчас проходит процесс реорганизации компании Birmex, она возвращается к своей функции разработки и производства вакцин», — подчеркнул министр.

По его словам, Россия играет важную роль в сфере здравоохранения. В дальнейшем, по мнению чиновника, сотрудничество продолжится и расширится

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций в 2020 году. Его назвали «Спутник V».

Ранее в РФПИ спрогнозировали выход на внешние рынки всех российских вакцин от COVID. В мае текущего года в научных журналах появятся две публикации об эффективности «Спутник V».