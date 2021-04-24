США отменили ограничение на использование вакцины J&J

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США приняло решение отменить ограничения на использование в стране вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компанией Johnson & Johnson. Об этом сообщает New York Times.

В соответствии с решением регулятора, американские штаты смогу возобновить применение вакцины. При этом на этикетку препарата будет нанесено предупреждение о потенциальном риске образования тромбов.

Ранее сообщалось, что экспертный комитет Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США выступил за возобновление применения вакцины Johnson & Johnson.

13 апреля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рекомендовало временно прекратить использование препарата. До этого Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) начало расследование случаев образования тромбов после применения вакцины. Впоследствии компания Johnson & Johnson отложила использование своей вакцины в Европе.