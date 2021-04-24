Житель Пензы угнал машину скорой помощи, приехавшей к его отцу

В Пензе задержан подозреваемый в угоне автомобиля скорой помощи, сообщает областное управление Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, мужчина 1979 года рождения применил насилие в отношении медицинских работников, которые прибыли для оказания помощи отцу подозреваемого. Впоследствии мужчина завладел автомобилем скорой помощи, его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. В настоящее время ведется расследование.

В марте в деревне Бритово в Раменском районе Московской области мужчина напал на врачей скорой помощи, приехавших к нему на вызов. Нападавший был застрелен сотрудником полиции.