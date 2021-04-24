В Госдепе отреагировали на беспорядки в Иерусалиме

Соединенные Штаты обеспокоены беспорядками в Иерусалиме, заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мы глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Иерусалиме. Необходимо решительно отвергнуть риторику протестующих-экстремистов, выкрикивающих ненавистные и жестокие лозунги. Мы призываем к спокойствию и единству и настоятельно призываем власти обеспечить безопасность и права всех жителей Иерусалима», – написал представитель Госдепа.

Ранее стало известно, что беспорядки прошли на Западном берегу реки Иордан, на контрольно-пропускном пункте «Каландия», а также у гробницы Рахели в районе Вифлеема и в ряде районов Восточного Иерусалима. Пограничной полиции Израиля пришлось применить средства разгона демонстраций для стабилизации ситуации.

В ночь на пятницу, 23 февраля, израильская полиция задержала более 50 человек во время столкновений ультраправых евреев из организации «Лехава» с арабами в Иерусалиме.