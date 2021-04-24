СМИ узнали имя нового диктора Парада Победы

Диктором Парада Победы станет Антон Сунцов, ученик умершего в прошлом году «голоса Кремля» Евгения Хорошевцева, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Озвучит текст для Парада Победы ученик Хорошевцева диктор Антон Сунцов», – рассказал собеседник агентства.

13 декабря 2020 года на 77-ом году жизни скончался народный артист России, диктор протокольных мероприятий президента России Евгений Хорошевцев. Как рассказала его вдова, причиной смерти стали последствия заражения коронавирусом нового типа. Хорошевцев вел протокольные мероприятия главы государства с 2000 года, а 2006-м стал ведущим Парада Победы на Красной площади.

Ранее сообщалось, что Парад Победы в 2021 году состоится 9 мая. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль в этом году не планирует приглашать на парад глав иностранных государств, а само мероприятие будет готовиться при участии санитарных властей из-за возможных ограничений в связи с распространением COVID-19.