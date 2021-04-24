Мясников рассказал о самом опасном жире в теле человека

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что самый опасный жир в теле человека находится в области живота.

В эфире телеканала «Россия 1» телезрительница предположила, что самый опасный жир находится в районе сердца, однако Мясников не согласился с ее словами.

«На самом деле, на животе. Если человек равномерно покрыт жиром, это не так опасно», — рассказал доктор.

Специалист уточнил, что на животе образуется не только наружный жир, но и сальник, что ведет к ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и другим проблемам.

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