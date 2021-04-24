В Тульской области больше 70 коров погибли от истощения

В Тульской области погибли 74 коровы, причиной их смерти, вероятно, стало истощение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

По данным ведомства, животные содержались в местном крестьянско-фермерском хозяйстве, которое ведет свою деятельность с 2017 года.

«Наиболее вероятная причина гибели животных — истощение. Прокуратура признала законным возбуждение следственным органом уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — рассказали там.

В ведомстве добавили, что прокуратура Чернского района также возбудила административные дела в отношении руководителя хозяйства. Его обвиняют в сокрытии данных о массовой смерти животных, нарушении ветеринарно-санитарных правил утилизации скота, нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ранее в местных СМИ появилась информация о 150 трупах коров, найденных в поле между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе. После этого областная прокуратура начала поверку.