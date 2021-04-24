В Москве за апрель выпало 174% осадков от нормы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве за прошедшие сутки выпало около трети месячной нормы осадков. Его слова приводит РИА «Новости».

«За минувшие сутки в Москве выпало 11 миллиметров осадков», — рассказал специалист, отметив, что норма в апреле составляет 37 миллиметров.

Синоптик добавил, что в субботу выпадет еще от 8 до 13 миллиметров. Дождь будет идти весь день и закончится в ночь на воскресенье. Однако на этом апрельские дожди не закончатся, ожидается, что обильные осадки выпадут в последние два дня месяца.

В целом с начала апреля в Москве выпало 64,3 миллиметра осадков, что составляет 174% от нормы.

По словам Леуса, апрель этого года может войти в тройку самых влажных за последние 50 лет.

Ранее сообщалось, что в в Москве в субботу ожидается до +9°С и дождь.