Диктором Парада Победы в этом году станет Антон Сунцов

Диктором Парада Победы вместо Евгения Хорошевцева станет Антон Сунцов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Да, это так», — подтвердил представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что озвучивать текст для Парада Победы будет ученик Хорошевцева диктор Антон Сунцов.

Евгений Хорошевцев умер на 77-м году жизни 13 декабря прошлого года. Как рассказала его вдова, причиной смерти стали последствия заражения коронавирусом нового типа. Хорошевцев вел протокольные мероприятия главы государства с 2000 года, а 2006-м стал ведущим Парада Победы на Красной площади.

Парад Победы в 2021 году состоится 9 мая. В нем придут участие свыше 12,5 тысячи человек, 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов.