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Общество. Новости

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Жителя Тулы задержали за обстрел подростков из страйкбольного автомата

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Житель Тулы обстрелял нескольких подростков в возрасте 13-14 лет металлическими шариками из страйкбольного автомата. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Согласно информации следствия, инцидент произошел вечером в пятницу, 23 апреля, на улице Максимовского города Тулы.

Отмечается, что двое из пяти подростков получили легкие травмы в виде кровоподтеков. При задержании знакомый стрелявшего оказал сопротивление и ударил кулаком в лицо полицейского.

Оба подозреваемых задержаны. Детям была оказана необходимая медицинская помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в апреле сообщалось, что в Ленобласти задержали подозреваемых в избиении, обстреле и поджоге подростка.

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