Жителя Тулы задержали за обстрел подростков из страйкбольного автомата

Житель Тулы обстрелял нескольких подростков в возрасте 13-14 лет металлическими шариками из страйкбольного автомата. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Согласно информации следствия, инцидент произошел вечером в пятницу, 23 апреля, на улице Максимовского города Тулы.

Отмечается, что двое из пяти подростков получили легкие травмы в виде кровоподтеков. При задержании знакомый стрелявшего оказал сопротивление и ударил кулаком в лицо полицейского.

Оба подозреваемых задержаны. Детям была оказана необходимая медицинская помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в апреле сообщалось, что в Ленобласти задержали подозреваемых в избиении, обстреле и поджоге подростка.