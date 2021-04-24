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Общество. Новости

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Зинаида Батраева. Париж, 1952 год Зинаида Батраева. Париж, 1952 год

Ушла из жизни выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева

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В Москве скончалась выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее дочь Ирину.

По словам Ирины, ее мать ушла из жизни в четверг, 22 апреля.

Смерть Батраевой также подтвердили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Зинаида Николаевна Батраева со своим супругом Борисом Никодимовичем Батраевым оставили яркий след в истории нашей внешней разведки. Это была пара прекрасных оперативных сотрудников, очень светлые и добрые люди», — отметили в пресс-бюро.

Батраевы провели в шести долгосрочных заграничных командировках 25 лет. Последний раз они вернулись из-за границы в 1987 году.

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