Ушла из жизни выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева

В Москве скончалась выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее дочь Ирину.

По словам Ирины, ее мать ушла из жизни в четверг, 22 апреля.

Смерть Батраевой также подтвердили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Зинаида Николаевна Батраева со своим супругом Борисом Никодимовичем Батраевым оставили яркий след в истории нашей внешней разведки. Это была пара прекрасных оперативных сотрудников, очень светлые и добрые люди», — отметили в пресс-бюро.

Батраевы провели в шести долгосрочных заграничных командировках 25 лет. Последний раз они вернулись из-за границы в 1987 году.