В Подмосковье рекламный щит упал на девятилетнюю девочку

В подмосковных Мытищах сбитый порывом ветра рекламный щит упал на девятилетнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

По предварительным данным, 23 апреля девочка вместе с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на проспекте Космонавтов в Мытищах.

«В результате порыва ветра рекламный щит упал со столба на девочку», — рассказала Врадий.

Ребенок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.

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