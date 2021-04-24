Задержанный за фото голых девушек на балконе рассказал, как провел 19 дней в дубайской тюрьме

Основатель международной компании Involta Алекс Концов, которого задержали за съемку голых девушек на балконе, рассказал, как провел 19 дней в тюрьме в Дубае.

По его словам, в тюрьме первые два дня он ничего не ел и не пил, питьевую воду там не давали.

«Я добивался возможности совершить звонки. Так ситуация несколько улучшилась: у меня появилась связь, друг прилетел и передал мне деньги, я смог купить воду», — заявил Концов в интервью «Ленте.ру».

Также он добавил, что его содержали в помещении, где круглосуточно горел люминесцентный свет, люди спали на полу и были вынуждены драться за матрас.

Кроме того, Концов опроверг авторство ролика с обнаженными девушками на балконе в столице ОАЭ. Видео было снято с соседнего небоскреба, однако действие происходило на балконе квартиры предпринимателя.

В результате генеральная прокуратура признала, что оснований для возбуждения уголовного или административного дела в отношении него нет, отметил бизнесмен. Местные власти приняли решение депортировать всех участников скандала.

Ранее сообщалось, что задержанного в Дубае за якобы проведение голой фотосессии россиянина отпустили.

Полиция Дубая в понедельник, 5 апреля, арестовала более десяти девушек, которые обнаженными танцевали и позировали на камеру на балконе дубайской гостиницы Dubai Marina. Затем СМИ сообщили, что по делу об обнаженной фотосессии был задержан российский предприниматель.

Представители генконсульства России в Дубае и Северных Эмиратах сообщили, что в числе задержанных девушек нет россиянок.