Жительницу Владимирской области убило молнией

Во Владимирской области следователи организовали проверку после смерти женщин от удара молнии в городе Гусь-Хрустальный. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

«Ударило молнией... Проводится доследственная проверка. Вчера был плановый субботник. Был гром, дождь только начинался, все пошли прятаться. Она не дошла. Обнаружили ее уже без признаков жизни», — рассказали в ведомстве.

Пресс-служба администрации города уточнила, что погибшая — Ольга Новская, главный специалист отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» Гуcь-Хрустального. Власти города принесли соболезнование родным и близким погибшей.

Ранее молния убила подростка в Кузбассе.