Додон рассказал о попытке помешать доставке «Спутника V» в Молдавию

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев пытался помешать доставке в страну первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает РИА «Новости».

Российский препарат в субботу, 24 апреля, был доставлен в республику спецбортом МЧС России.

«Были попытки помешать доставке вакцины «Спутник V», вчера я лично столкнулся с тем, что молдавская сторона не хотела подписывать контракт о поставке этой партии в Молдавию. Представляете, нам дарят вакцину бесплатно, а один деятель хотел этому помешать», — сказал политик.

При этом экс-президент не сказал, что именно выступал против привоза вакцины.

Додон также выразил надежду на то, что Молдавия сможет закупить у России большую партию вакцины от COVID-19.

В марте президент Молдавии Майя Санду попросила главу России Владимира Путина прислать в страну российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций в 2020 году. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.