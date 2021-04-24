Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Кавказский заповедник Кавказский заповедник

Почти четверть россиян планировали отпуск между майскими праздниками

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Почти четверть россиян (23%) планировали брать отпуск между майскими праздниками — с 4 по 7 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Работа.ру.

Не планировали в эти дни отпуск 77% респондентов.

35% опрошенных из числа тех, кто собирался брать отпуск, заявили, что поедут на дачу, 24% отправятся в путешествие в другой город, а 4% — за границу. Еще 37% проведут свободные дни дома.

Опрос проводился среди 5 тысяч респондентов в апреле 2021 года во всех округах РФ.

Днем ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Так, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.