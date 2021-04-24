Разработчики «Спутника V» ответили на заявление Словакии о контракте

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отреагировали на заявление Словакии о контракте на поставку препарата. Об этом сказано в сообщении в Twitter-аккаунте «Спутника V».

Как заявили создатели российского препарата, они не возражают, чтобы Словакия обнародовала текст контракта на ее поставку. Однако они указали, что при этом для сравнения следовало бы опубликовать контракт на поставку вакцины Pfizer.

«Опираясь на данные о реальном применении, Венгрия заявила, что «Спутник V» работает лучше, чем Pfizer. Может, и контракт на поставку «Спутника V» тоже лучше?» — говорится в заявлении.

Накануне министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что словацкая сторона обнародует текст соглашения о закупке «Спутника V».

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) призвал Словакию вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины «Спутник V» в связи с многочисленными нарушениями контракта. В организации сообщили, что словацкий фармрегулятор тестировал вакцину не в сертифицированных лабораториях Евросоюза, а также запустил информационную кампанию, которая направлена на дискредитацию российского препарата.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.