В Химках нашли тело девятилетнего ребенка

Прокуратура Московской области организовала проверку после смерти девятилетнего мальчика в Химках. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По предварительной информации, 24 апреля на улице Молодежная обнаружено тело ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик скончался после падения из окна на 15 этаже.

Ранее сообщалось, что в Якутске школьница выпала из окна восьмого этажа многоквартирного дома. Отмечается, что скончавшейся было 16 лет, она была ученицей одной из местных школ. При этом девочка не состояла на учете в ПДН, училась хорошо. В региональном Минздраве рассказали, что подростка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, однако спасти школьницу не удалось.

До этого в Санкт-Петербурге из окна выпал шестиклассник. Отмечается, что окна и подоконники в здании учебного заведения сконструированы таким образом, что выпасть случайно или от толчка ребенок не мог. В инциденте будет разбираться Следственный комитет России.