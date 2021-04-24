Жителей Ленобласти ознакомили с проектами благоустройства в ходе Всероссийского субботника

24 апреля жители Ленинградской области приняли участие во Всероссийском субботнике, где они не только убирали общественные пространства, но и знакомились с проектами благоустройства, за которые будут голосовать.

«Сегодня все наши районы, как и другие регионы России, активно участвуют в субботнике. Даже если пошел снег, как в Гатчине, — вышли на уборку. Я призываю всех активных жителей участвовать в субботниках. Это дело добровольное. Иногда от слов и недовольства надо перейти к делу. Очень многие мои знакомые будут участвовать в уборке территорий даже после рабочего дня — вечера у нас уже светлые», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он в день Всероссийского субботника приводил в порядок Петровскую набережную Выборга.

«Как показал субботник, на этом месте любят отдыхать, а вот убирают за собой не все. Ржавая колючая проволока и канаты, сухие ветки и остатки пикников — с территории вывезли кубометры мусора, — прокомментировал глава региона. — Место для субботника сегодня выбрали интересное. Здесь раньше были воинские склады. Минобороны передало территорию Выборгскому району. Уверен, здесь должна быть рекреационная зона. А в ближайшее время используем эту территорию для стоянки байкеров на международном фестивале — она и близко к центру, и участники не будут мешать местным жителям. А в будущем, может быть, построим здесь какой-нибудь университетский кампус».

«Субботник никогда не был чем-то принудительным для меня, ведь ты понимаешь, что ты помогаешь делать свой край чище, — отметила депутат Госдумы Светлана Журова. — С детства это событие ассоциировалось с хорошим настроением и прекрасной весенней погодой. Поэтому сегодня, приняв участие в субботнике в Выборге, в городе с огромным историческим наследием, я была в хорошем приподнятом настроении».

«Мы были на Петровской набережной и столкнулись с тем, что люди, которые там отдыхали, делали это, скажем так, не очень культурно: не убирали за собой мусор. И поучаствовать в таком субботнике было особенно приятно, так как понимаешь, что потом, когда здесь будут проводиться мероприятия, место будет чистым и аккуратным», - отметила Журова.

В выборгском субботнике участвовала и глава центрального штаба «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Вообще по плану провести серию субботников и на памятных местах и воинских захоронениях, и на побережьях Финского залива и Ладожского озера, на территориях возле рек и озер. Меньше мусора - больше красоты!» - отметила она.