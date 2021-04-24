Раскрыты подробности отравления детей хлором в бассейне в Пензенской области

Очевидцы раскрыли новые подробности отравления детей хлором в бассейне «Волна» в городе Нижний Ломов Пензенской области, где ранее пострадали 20 ребят от 8 до 17 лет, передает портал «СМИ58».

По их словам, у тренера во время занятий заболела голова, и женщина пошла открыть окно, чтобы подышать. В это время дети начали покидать бассейн, поскольку тоже почувствовали себя плохо.

Как сообщили собеседники портала, они вылезали из воды и стали падать.

«В это время старшие ребята занимались на дорожках, которые ближе к фильтру очистки воды. Поэтому они пострадали меньше. Досталось в основном самым младшим детишкам, так как до них на дальних дорожках очистка не доходила вообще. Они просто вылезали и падали в обморок», — сказала родственница одного из школьников.

Она также заявила, что после этого в бассейне началась паника.

До этого стало известно, что 18 детей отравились хлором в субботу, 24 апреля, в бассейне «Волна», расположенном в городе Нижний Ломов Пензенской области. По информации региональной прокуратуры, семь детей были госпитализированы, в том числе двое — в тяжелом состоянии.