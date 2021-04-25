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Общество. Новости

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Россиян из Таиланда наградили за помощь согражданам во время пандемии

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Российское посольство в Таиланде по представлению Союза российских соотечественников наградило почетными грамотами 13 россиян, которые во время продолжающейся пандемии коронавируса оказывали помощь своим соотечественникам при эвакуации туристов в середине прошлого года, сообщает РИА «Новости».

«Хочу сегодня сказать слова благодарности всем, кто участвовал с чистым сердцем и открытой душой в помощи согражданам в такой сложный период», --— сказал на церемонии награждения посол России в Таиланде Евгений Томихин.

Церемония вручения почетных грамот прошла на Четвертой страновой конференции Союза российских соотечественников Таиланда в Паттайе.

Сами 13 россиян, которые помогали согражданам эвакуироваться из Бангкока, Хуахина, Паттайи, а также с островов Пхукет и Самуи, присутствовали на награждении в гостинице Royal Cliff, на территории которой расположено почетное консульство России по провинциям Чонбури и Районг, а другие участники принимали участие в конференции удаленно.

«Чтобы представить масштаб бедствия, свалившегося на наших людей здесь, достаточно сказать, что в начале марта 2020 года, когда еще ничто не предвещало скорого локдауна и прекращения авиационного сообщения с Таиландом, в стране было примерно 70 тысяч наших граждан. К счастью, в течение марта большая часть из них уехала. Однако на конец месяца, когда были введены жесткие ограничения в связи с пандемией, здесь все еще оставались примерно 15-20 тысяч человек», — рассказал Томихин.

Таиланд ввел жесткие ограничения и закрыл границы 26 апреля 2020 года, это поставило россиян и других иностранных туристов в тяжелое положение, когда большое количество людей остались без крова над головой и денег. Тогда волонтеры из числа постоянно проживающих в Таиланде россиян организовали для туристов систему помощи и поддержки.

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