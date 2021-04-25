В Москве после продажи автомобиля устроили потасовку с автоматом

На юго-востоке Москвы произошла потасовка из-за проданного автомобиля, передает РИА «Новости».

По данным столичного главка МВД, конфликт между гражданами случился на Авиамоторной улице. Некоторые участники потасовки получили телесные повреждения и были направлены в медучреждение.

В настоящее время ведется поиск участников конфликта, информации о задержанных пока не поступало.

Источник в правоохранительных органах в свою очередь уточнил, что разногласия между гражданами произошли из-за проданной машины.

«Один из участников потасовки ранее продал другому автомобиль, а на нем оказались неоплаченные штрафы. Покупатель хотел заставить бывшего владельца оплатить их, но тот отказался», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе драки был использован охолощенный автомат, однако из него не стреляли, а использовали в качестве биты.

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