Отцу погибшей после пожара девочки в Петербурге предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение отцу двухлетней девочки, погибшей после пожара в квартире в Петербурге. Об этом сообщает петербургское СУ СК РФ.

«По версии следствия, днем 24 апреля 2021 года обвиняемый, оставив в квартире одного из домов по проспекту Героев своих спящих дочерей возрастом 2 и 4 года одних, ушел на улицу», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Во время отсутствия мужчины произошло возгорание бытовой техники. В результате дети были госпитализированы, двухлетняя девочка умерла в тот же день, ее сестре оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, оставление в опасности», жителю Петербурга 1990 года рождения предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.