Задержан подозреваемый в убийстве начальника УФСИН Забайкалья

В Забайкалье задержали подозреваемого в убийстве двух человек, в том числе начальника регионального управления ФСИН Евгения Шихова. Об этом говорится на сайте регионального СУ СК России.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли предполагаемое орудие совершенного преступления — охотничье ружье 12 калибра. По подозрению в убийстве был задержан 62-летний мужчина. В ходе допроса он частично признался в содеянном.

По данным СК, 24 апреля в охотничьем доме в 50 км от села Урульга подозреваемый, неофициально работающий сторожем в охотничьем хозяйстве, находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта он выстрелил из ружья в двух мужчин, один из пострадавших скончался на месте, другой — по пути в больницу.

Ранее сообщалось о возбуждении дела по факту убийства двух человек в Карымском районе Забайкальского края.