Минздрав Австрии рассказал о желающих привиться только «Спутником V»

Ряд граждан в Австрии хотят привиться от коронавирусной инфекции только российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». Такое заявление в интервью газете Kronen Zeitung сделал глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн.

Он рассказал, что если этот российский препарат одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), он также признает эффективность «Спутника V».

«Я в этом отношении прагматичен. Если в сентябре будет доступен 1 млн доз, тогда я скажу: давайте! Даже если они нам тогда, возможно, больше не понадобятся», — заявил Мюкштайн.

По его словам, в Австрии есть люди, которые хотят вакцинироваться «непременно «Спутником V», только «Спутником V».

Ранее в апреле канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что правительство страны договорилось о закупке 1 млн доз вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.