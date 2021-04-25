Гинцбург дал прогноз по окончанию пандемии COVID-19 в России

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург дал прогноз окончания пандемии коронавируса нового типа в России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Реалистичнее все же ноябрь месяц», — сказал он.

Ранее директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу 2021 года, так как многие в стране будут иметь иммунитет.

Также Малеев сообщал, что в будущем пандемии могут повторяться, это связано с тем, что в мире появился тренд на глобализацию. Малеев считает, что сейчас из-за глобализации при появлении в какой-то точке мира крупного очага инфекции достаточно высока вероятность занесения ее на новую территорию.

При этом эксперт отметил, что невозможно предсказать, когда может начаться новая пандемия, но угроза ее возникновения остается, поэтому необходимо всегда быть к ней готовыми. Так, Малеев посоветовал оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять пациентов, а также обучать медперсонал.