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Общество. Новости

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Медики грузят в автомобиль тело умершего от коронавируса мужчины в Нью-Дели, сентябрь 2020 года Медики грузят в автомобиль тело умершего от коронавируса мужчины в Нью-Дели, сентябрь 2020 года

В Индии сообщили о «коронавирусном шторме» после нового мирового рекорда

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Суточный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией в Индии обновляет рекорды четвертый день подряд: за минувшие сутки в стране зафиксировано 349,6 тысячи заболевших. Об этом на своем сайте сообщает Минздрав государства.

По словам премьер-министра Индии Нарендра Моди, страну накрыл «коронавирусный шторм». В связи с резким ростом числа случаев коронавируса он призвал всех граждан быть осторожными и пройти вакцинацию, передает Reuters.

Согласно оценке агентства, каждые четыре минуты в Нью-Дели кто-то умирает от COVID-19. В целом по стране ежедневно регистрируют около 2 тысяч смертей от коронавирусной инфекции.

В настоящее время Индия находится на втором месте после США по количеству заражений.

Ранее ученый раскрыл причину роста заболеваемости COVID-19 в Индии.

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