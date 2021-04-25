Под Пензой задержан подозреваемый в отравлении детей хлором в бассейне

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором в бассейне в Пензенской области, передает

Как сообщили в ведомстве, речь идет о заместителе директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района.

В ведомстве отметили, что следователи задержали его по подозрению в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По версии СК, замдиректора детско-юношеской спортивной школы, «находясь в дневное время 24 апреля на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости».

Там уточнили, что его действия привели к химической реакции и испарению хлора в воздух помещения бассейна.

Ранее стало известно, что 21 ребенок отравились хлором в субботу, 24 апреля, в бассейне «Волна», расположенном в городе Нижний Ломов Пензенской области.