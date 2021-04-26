Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует россиянам провести майские праздники на даче вместе с семьей, заявили в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отдых в семейном кругу на открытом воздухе является хорошим решением в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, так как такое проведение досуга не связано со значительными рисками заражения, пояснили в Роспотребнадзоре.

При этом ведомстве рекомендует избегать больших скоплений людей даже вне помещения и многократного посещения гостей, так как это повышает опасность инфицирования коронавирусом.

«Стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску», – подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что важно носить маску во всех общественных пространствах, в особенности в местах, где затруднительно соблюдать безопасную дистанцию от других людей.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

За весь период пандемии в России зафиксировано более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 108 тысяч — с летальным исходом. Полностью выздоровели более 4,3 млн человек.