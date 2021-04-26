Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Роспотребнадзор рекомендует россиянам провести майские праздники на даче вместе с семьей, заявили в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отдых в семейном кругу на открытом воздухе является хорошим решением в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, так как такое проведение досуга не связано со значительными рисками заражения, пояснили в Роспотребнадзоре.

При этом ведомстве рекомендует избегать больших скоплений людей даже вне помещения и многократного посещения гостей, так как это повышает опасность инфицирования коронавирусом.

«Стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску», – подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что важно носить маску во всех общественных пространствах, в особенности в местах, где затруднительно соблюдать безопасную дистанцию от других людей.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

За весь период пандемии в России зафиксировано более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 108 тысяч — с летальным исходом. Полностью выздоровели более 4,3 млн человек.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.