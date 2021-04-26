Сеславинский покинул пост главы Роспечати

Михаил Сеславинский покинул пост главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Об этом сообщается на сайте правительства России в понедельник, 26 апреля.

Ведомство было упразднено в ноябре прошло года, а его функции указом президента России Владимиром Путиным были переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Сеславинский возглавил Роспечать в 2004 году, с момента образования ведомства. На протяжении 16 лет Роспечать предоставляла государственную поддержку крупнейшим российским газетам, журналам, информационным агентствам и телекомпаниям, также ведомство занималось разработкой государственной политики в области печатных СМИ, телевизионного и радиовещания.

Ранее глава Роспечати объяснил упразднение ведомства словами «миссия выполнена».