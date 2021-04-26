Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Михаил Сеславинский Михаил Сеславинский

Сеславинский покинул пост главы Роспечати

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Михаил Сеславинский покинул пост главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Об этом сообщается на сайте правительства России в понедельник, 26 апреля.

Ведомство было упразднено в ноябре прошло года, а его функции указом президента России Владимиром Путиным были переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Сеславинский возглавил Роспечать в 2004 году, с момента образования ведомства. На протяжении 16 лет Роспечать предоставляла государственную поддержку крупнейшим российским газетам, журналам, информационным агентствам и телекомпаниям, также ведомство занималось разработкой государственной политики в области печатных СМИ, телевизионного и радиовещания.

Ранее глава Роспечати объяснил упразднение ведомства словами «миссия выполнена».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.