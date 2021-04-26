Ледоход повредил набережную в Благовещенске

В центре Благовещенска ледоход повредил гранитные плиты набережной реки Амур. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев в Telegram-канале.

«На нижнем ярусе (набережной) в районе городского парка действительно торосами сдвинуто несколько плит», — написал он.

Имамеев отметил, что случай не является критичным, однако этот участок набережной восстановят. Также он добавил, что такой инцидент «зафиксирован впервые за много лет».

«Давление льда огромное, поэтому даже гранит поддается», — объяснил мэр города.

На прошлой неделе глыбы льда разрушили набережную в центре Хабаровска. В городе также сообщали, что раньше во время ледохода подобных инцидентов не отмечалось.