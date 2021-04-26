В России площадь природных пожаров за неделю выросла в девять раз

Площадь природных пожаров в России за минувшую неделю (19 — 25 апреля) увеличилась в девять раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что в Чувашии, Костромской и Нижегородской областях природные пожары перекинулись на строения, пострадали 20 построек, из них три дома.

К настоящему времени на территории страны действуют 37 очагов природных пожаров на площади 4 300 га.

Накануне, 25 апреля, во время всероссийского селекторного совещания МЧС России поручило своим главным управлениям в регионах усилить борьбу с палами травы, производить контроль за запретом проведения сельскохозяйственных палов, а также начать профилактическую работу с населением о правилах соблюдения пожарной безопасности.

Ранее климатологи сообщили, что Сибири, Дальнему Востоку и Уралу нужно готовиться к масштабным лесным пожарам. Угроза возникновения возгораний растет из-за изменения климата и повышения средней температуры.