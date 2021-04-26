Мурашко: пять регионов России близки к победе над коронавирусом

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пять российских регионов близки к победе над коронавирусом. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня пять субъектов <...> уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе», — сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

Также министр отметил, что в настоящий момент 310 тыс. пациентов лечатся от коронавируса или получают медпомощь из-за подозрения на инфекцию. На стационарном лечении находятся почти 110 тыс. человек.

Ранее Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург дал прогноз окончания пандемии коронавируса. По его словам, она закончится к ноябрю.

По последним данным оперштаба, в России выявлено 4 771 372 случая коронавируса. За весь период пандемии умерли 108 588 человек, выздоровели 4 394 639.