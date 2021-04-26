Таиланд рассчитывает приобрести 1 млн доз «Спутника V»

Посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават заявил, что королевство в ближайшее время рассчитывает приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Таиланд заинтересован в покупке 1 млн доз вакцины «Спутник V». Мы надеемся, что первая партия будет доставлена в Таиланд в ближайшее время», -— сказал посол во время рабочего визита в Кемерово.

Он отметил, что поставки вакцины начнутся после заключения соответствующего соглашения между странами. Вонгсинсават добавил, что почти все сотрудники посольства в Москве уже привились «Спутником V».

Ранее сообщалось, что большинство жителей Южной Кореи выступили за применение в стране «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».