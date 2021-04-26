В Ульяновской области чиновницу уволили из-за нехватки тестов на COVID-19

Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил освободить от занимаемой должности первого заместителя председателя правительства региона Екатерину Убу из-за ситуации с тестами на COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник, 26 апреля, в ходе совещания по комплексному развитию Ульяновской области представители министерства здравоохранения региона сообщили губернатору о том, что тестов на коронавирус в области осталось на две недели, а также существуют сложности с финансированием закупок реагентов. Русских назвал ситуацию критической и заявил, что будет созвано экстренное совещание.

«Как мы будем выходить из ситуации? На две недели всего тестов. Сейчас что-то с колес где-то как-то покупать? Не понятно… Я считаю, что вы не дорабатываете… Всему блоку министерства здравоохранения я объявляю устный выговор… Екатерина Владимировна, я освобождаю вас от обязанностей, замещаемой должности. Кадрам подготовить соответствующие документы. Вы что, меня хотели подставить?» — отметил он.

По его словам, на сегодняшний день вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, являются первостепенными.

«Мне какими-то партизанскими методами доложили, что на две недели у нас всего тестов осталось. Вы что хотите, чтобы мы все прославились на всю Россию что ли?» — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что министерства просвещения, здравоохранения, семейной и демографической политики, молодежного развития, искусства, физической культуры и спорта, а также Агентство по привлечению трудовых ресурсов и управление ЗАГС, которые курировала Уба, теперь переходят в оперативное управление и. о. председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина.

Ранее стало известно, что сотрудники российских лабораторий, которые работают с тестами на COVID-19, пожаловались на отсутствие свободного времени, а часть из них высказала желание написать заявление на увольнение.