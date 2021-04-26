Секретные документы о Чернобыльской катастрофе опубликовали на Украине

Служба безопасности Украины обнародовала секретные, ранее не опубликованные документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС. В них, в частности, говорится, что радиационные выбросы на станции случались и раньше, сообщает РИА «Новости».

«Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Но миллионы тех, чью жизнь изменила авария, должны узнать правду, а весь мир — помнить ее последствия», — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве отметили, что в материалах есть сведения о самом первом докладе директора АЭС Виктора Брюханова властям о произошедшем взрыве, диалогах операторов электростанции во время катастрофы. Документы проливают свет и на подробности эвакуации людей из Припяти.

Также СБУ утверждает, что аварии на станции случались и до этого. В частности, уточняется, что в 1982 году на 1-ом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. «Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов». В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках», — отметили в СБУ.

Согласно документам, КГБ еще в 1983 году было известно, что ситуация на ЧАЭС оставляет желать лучшего из-за отсутствия средств безопасности. Уже на следующий день после взрыва атомного реактора, 27 апреля 1986 года, был составлен список «неблагонадежных» жителей Припяти и иностранных делегаций, посещавших ЧАЭС.

Среди опубликованных архивов есть информация о специальной директиве, засекречивающей все детали аварии на электростанции. Согласно ей, нельзя было публиковать сведения о причинах катастрофы, радиационной обстановке, ликвидации последствий аварии, заражении и прочем.

Взрыв четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Авария считается крупнейшей за всю историю атомной энергетики как по экономическому ущербу, так и по масштабу заражения радиацией и количеству пострадавших от ее воздействия людей. Посмотреть на архивные снимки крупнейшей технологической катастрофы XX века и ее последствия можно в фотогалерее «Газеты.Ru».