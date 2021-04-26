ИБРАЭ представил доклад к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС

В Москве Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) представил национальный доклад к 35-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). О результатах исследований рассказали создатель и научный руководитель института Леонид Большов, заместитель директора ИБРАЭ по информационно-аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной безопасности Игорь Линге и заведующая лаборатории №23 «Проблем коммуникации при оценке рисков» ИБРАЭ Елена Мелихова.

«С момента аварии на ЧАЭС прошло 35 лет. По человеческим меркам это долго, а по историческим — один миг. Процесс формирования национальной памяти о Чернобыле все еще продолжается. Важно, чтобы этот процесс опирался на знания, научные аргументы, а не только на эмоциональный отклик людей на действия государства — к сожалению, не всегда адекватные», — отметил Леонид Большов.

Национальный доклад, подготовленный институтом, состоит из шести разделов, авторский коллектив представлен 44 сотрудниками из 14 организаций. Это уже шестой подобный документ, подготовленный учеными. В нем традиционно рассмотрен весь комплекс последствий аварии, но впервые в этом году обсуждаются уроки аварии для атомной отрасли и для общества в целом.

«В начале деятельности ИБРАЭ нам было поручено создать интегрированную базу данных по всем чернобыльским последствиям и вести системную аналитическую и информационную поддержку государственных программ по преодолению последствий аварии. В эту работу входила, в частности, подготовка национальных докладов по проблемам преодоления последствий аварии в РФ. Доклады выпускались с 1996 года с периодичностью в 5 лет. Документы представлялись официальными делегациями на самых крупных международных научных симпозиумах, проводившихся по инициативе заинтересованных организаций ООН, включая МАГАТЭ», — рассказал Большов.

По его словам, публиковать доклады чаще, чем раз в 5 лет, не имеет смысла, так как наблюдаемые тенденции и изменения, касающиеся последствий для здоровья людей и окружающей среды, происходят достаточно медленно.

Взрыв на ЧАЭС, полностью уничтоживший четвертый реактор энергоблока электростанции, произошел ночью 26 апреля 1986 года. В результате была загрязнена территория площадью 160 тыс. квадратных километров.