Еврокомиссия подала в суд на фармкомпанию AstraZeneca

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что подала в суд иск к компании AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана Де Кеерсмакера.

Иск на основании нарушения соглашения о предзаказе препарата был подан в пятницу, 23 апреля.

«Отдельные положения контракта не соблюдены, и компания не смогла предоставить достойную доверия стратегию восстановления поставок в срок», — отметил представитель ЕК.

По его словам, Евросоюзу необходимы быстрые поставки большого количества доз, поэтому Еврокомиссия подала этот иск от своего имени и от имени 27 стран ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцины от коронавируса из ЕС из-за сокращения поставок вакцины в страны сообщества. По ее словам, в первом квартале 2021 года компания поставила в страны Евросоюза только 30% от согласованного количества препарата.

22 апреля издание Politico со ссылкой на информированные источники в числе европейских дипломатов сообщало, что Европейская комиссия намерена начать судебное разбирательство против AstraZeneca из-за проблем с поставками вакцины от коронавируса в страны ЕС.