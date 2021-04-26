Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» можно будет подавать до 17 мая

Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – продлена до 17 мая 2021 года. Об этом на пресс-брифинге сообщил генеральный директор АНО, руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Решение было принято Наблюдательным советом конкурса.

«Главное отличие этого сезона заключается в том, что конкурс разделен на профильные специализации.

В дополнение к направлениям, запущенным в прошлом году – «Наука» и «Здравоохранение» – стартовали новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура» и «Информационные технологии».

Кроме того, прямо во время Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» к Президенту России, председателю Наблюдательного совета АНО Владимиру Путину обратились наши участники с предложением о запуске еще двух треков – это трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России) и трек «Студенты» для ребят пока без управленческого опыта. Треки стартовали, соответственно, позже остальных.

Например, о запуске международного трека мы объявили 14 апреля. И для того, чтобы все были в равных условиях, мы решили по согласованию с Наблюдательным советом конкурса «Лидеры России» продлить заявочную кампанию. И кроме того, буквально три дня назад Президент подписал приказ о нерабочих днях между майскими праздниками. От многих участников мы стали получать письма и звонки, что они планируют уезжать и не смогут участвовать в дистанционном этапе, который у нас должен был начаться с последних дней апреля. Поэтому мы решили продлить заявочную кампанию до 17 мая», – сообщил Алексей Комиссаров.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 17 мая 2021 года 23:59 по московскому времени на один из 8 представленных треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также на треки «Студенты» и трек «Международный».

На этапе заявочной кампании «Лидеров России», чтобы пройти на дистанционный этап тестов, участники (помимо заполнения анкеты) должны записать видеообращение. В нем нужно ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни.

Из-за продления регистрации оргкомитет конкурса перенес и сроки проведения дистанционного этапа. Первые тесты стартуют по новому графику с 20 мая и завершатся 1 июля. На дистанционном этапе участникам предстоит пройти различные тесты, а также выполнить задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты смогут пройти тесты от партнеров проекта.