ФАС не нашла нарушений у Lindt по делу о качестве шоколада для России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила нарушений у швейцарской компании Lindt по делу о различии в качестве шоколада, произведенного для России и Западной Европы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ФАС Максима Шаскольского.

«Нарушений мы не нашли... Дело завершается, нарушений там нет. Санкций не будет. Большая работа проведена как самим производителем по доказыванию, объяснению, так и нашими специалистами, которые все это изучили и очень взвешенно и объективно подошли к этому случаю», — сказал Шаскольский

Он отметил, что различия в составе продукта могут быть, но они не связаны с качеством шоколада. Это объясняется отличиями в сырье, которое используется при изготовлении товара от сезона к сезону, а также часто зависит от поставщика, добавил глава ФАС.

По данным ТАСС, ФАС также планирует проверить других международных производителей сладостей, чая, кофе и косметики на предмет «двойных стандартов».

Летом прошлого года сообщалось, что ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий в качестве шоколада, производимого для России и других стран. Утверждалось, что в шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия.