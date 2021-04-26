Премьер Таиланда получил штраф за отсутствие маски

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча получил штраф в размере 6 тыс. батов (~$190) за нарушение масочного режима в первый день действия этих ограничений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора таиландской столицы — Бангкока — Асвина Кванмуанга.

«Я сказал ему, что он нарушил распоряжение столичной администрации, которое требует, чтобы все жители города всегда носили маску, находясь за пределами своего места жительства», — рассказал Кванмуанга, комментируя запись премьер-министра в Facebook на которой он проводил заседание в Доме правительства, сидя без маски.

Прают Чан-Оча стал одним из первых жителей Бангкока, оштрафованных за нарушение масочного режима. Система штрафов предусматривает повышение суммы за последующие случаи — 12 тыс. батов за повторное нарушение, в третий и последующие разы жители города будут вынуждены заплатить 20 тыс. батов — или около $653.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об использовании масок в жару