Подозреваемому в убийcтве главы УФСИН Забайкалья предъявили обвинение

Следственный комитет по Забайкальскому краю предъявил подозреваемому обвинение в убийстве двух человек, в том числе главы краевого УФСИН, Евгения Шихова, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный СУ СК РФ.

«Предъявлено обвинение жителю Забайкальского края 1958 года рождения в совершении преступления, предусмотренного п. «а, и» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек, совершённое из хулиганских побуждений) <...> Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявили следователи.

По данным СК, 24 апреля в охотничьем доме в 50 км от села Урульга подозреваемый, неофициально работающий сторожем в охотничьем хозяйстве, находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта он выстрелил из ружья в двух мужчин, один из пострадавших скончался на месте, другой — по пути в больницу.

Также следователи сообщили, что задержанный помещен под арест.

Ранее был задержан подозреваемый в убийстве начальника УФСИН Забайкалья.