Голикова рассказала, сколько россиян получили две дозы вакцины от коронавируса

Почти 12 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса, 7,5 млн человек получили две дозы. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, пишет РИА «Новости».

«На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошло 11,9 млн человек, двумя компонентами – 7,5 млн человек», — сказала Голикова.

Ранее Голикова рассказала об ограничениях по коронавирусу в праздники. По ее словам, ограничения, введенные из-за коронавируса, будут действовать во время праздников во всех российских регионах.

До этого Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. В ведомстве посоветовали провести майские праздники на даче вместе с семьей. Также рекомендовано избегать больших скоплений людей даже вне помещения и многократного посещения гостей, так как это повышает опасность инфицирования коронавирусом.

За весь период пандемии в России зафиксировано более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 108 тыс. — с летальным исходом. Полностью выздоровели более 4,3 млн человек.