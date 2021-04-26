Эксперт прокомментировал итоги встречи президента с главой ЦИК

Президент коммуникационного холдинга »Минченко консалтинг» Евгений Минченко прокомментировал итоги встречи президента России Владимира Путина с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

«Судя по тональности встречи, деятельность системы Избирательной комиссии в стране оценивается президентом положительно», — сказал он.

По словам Минченко, система прошла стресс-тест в период пандемии.

«В очень непростых условиях удалось организовать голосование по конституции», — добавил он.

Минченко отметил, что эксперимент со сбором подписей в онлайн формате можно считать успешным.

«По моему мнению, объем собираемых подписей через портал Госуслуг может быть увеличен по желанию избирателей.

Также опыт со сбором подписей в электронном виде может быть распространен не только на региональные, но и на федеральные выборы», — подчеркнул он.

По мнению Минченко, онлайн-формат голосования можно использовать в разных сферах.

«Думаю, что электронное голосование можно проводить не только на выборах, но и в формате общественных слушаний и в формате локальных голосований по проблемам конкретных регионов», — заключил он.